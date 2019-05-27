Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше

В Варшаве прошли III международные соревнования по подъему в высотное здание в составе групп газодымозащитной службы. В состязаниях принимали участие спасатели минского управления МЧС.

"Более 120 сотрудников спасательных отрядов продемонстрировали свое профессиональное мастерство. Спасатели выполняли скоростной подъем в здании на высоту 114 метров. Бежать по лестничным пролетам 30 этажей необходимо было в полном обмундировании", - говорится в сообщении МЧС РБ.

По итогам соревнований работники минского гарнизона заняли весь пьедестал почета. Так, в результате упорной борьбы команда столичных спасателей стала первой в категориях до и старше 30 лет, а также обладателями медалей в категории "микс".

В общем зачете 3 место с результатом 5.06.00 заняла команда польских спасателей из Гданьска, а 2 место с результатом 04.44.56 и 1 место с результатом 04.35.47 - за представителями МЧС Беларуси.