В мире
27.05.2019 15:25

Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше

Фото: МЧС Беларуси Фото: МЧС Беларуси
Фото: МЧС Беларуси

В Варшаве прошли III международные соревнования по подъему в высотное здание в составе групп газодымозащитной службы. В состязаниях принимали участие спасатели минского управления МЧС.

"Более 120 сотрудников спасательных отрядов продемонстрировали свое профессиональное мастерство. Спасатели выполняли скоростной подъем в здании на высоту 114 метров. Бежать по лестничным пролетам 30 этажей необходимо было в полном обмундировании", - говорится в сообщении МЧС РБ.

Фото: Homoatrox/ Wikimedia.org
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По итогам соревнований работники минского гарнизона заняли весь пьедестал почета. Так, в результате упорной борьбы команда столичных спасателей стала первой в категориях до и старше 30 лет, а также обладателями медалей в категории "микс".

В общем зачете 3 место с результатом 5.06.00 заняла команда польских спасателей из Гданьска, а 2 место с результатом 04.44.56 и 1 место с результатом 04.35.47 - за представителями МЧС Беларуси.

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