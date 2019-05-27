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27.05.2019 22:49
Рубрика: Легковые авто

Новая Toyota Supra: когда можно будет заказать спорткар в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota объявила о том, что 3 июня начнет прием заказов в России на новое поколение купе Supra. Для нашей страны в этом году выделено всего 22 автомобиля, а потому каждый владелец модели получит уникальную расширенную программу "Помощь на дорогах" и персональный консьерж-сервис.

Продажи Supra пятого поколения будут осуществлять 13 официальных дилерских центров марки в России. Специально для этого автомобиля также будет запущено онлайн-бронирование на российском сайте японской компании.

Фото: iStock
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Чтобы зарезервировать машину, клиенту необходимо внести предоплату на сайте в размере 150 тысяч или 300 тысяч рублей и в течение 7 дней обратиться в выбранный дилерский центр для заключения договора.

Новая Toyota Supra появилась после 17-летнего перерыва с момента завершения производства предыдущего поколения в 2002 году. Как уже писала "РГ", дебют модели состоялся в январе на автосалоне в Детройте.

Автомобиль создан специалистами тойотовского спортивного подразделения Gazoo Racing. В его основе лежат узлы и агрегаты соплатформенной BMW Z4 нового поколения.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Спорткар для российского рынка комплектуется трехлитровой "шестеркой" BMW, развивающей 340 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Двигатель позволяет спорткару ускоряться с места до первой "сотни" за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Среди важных особенностей спорткара - задний самоблокирующийся дифференциал и развесовка по осям в пропорции 50 на 50.

Когда будут объявлены цены на Supra, японская компания не сообщила. Но вполне вероятно, что как раз через неделю мы и узнаем, сколько нужно будет заплатить за легендарный автомобиль.

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#Toyota