Обновленный кроссовер Geely Atlas скоро появится в России

Кроссовер Geely Atlas за год с небольшим, что продается в России, стал у нас самой популярной китайской моделью. За первый квартал 2019 года машина разошлась тиражом 1 320 экземпляров. И похоже, это не предел. На росте продаж еще скажется появление в линейке версий с турбированным мотором объемом 1,8 литра. А в конце года (максимум - в начале следующего) к нам доедут уже рестайлинговые Geely Atlas.

"С учетом подготовки производства вы увидите обновленную модель, скорее всего, в конце года или начале следующего", - сообщил на радио "Маяк" первый заместитель гендиректора ООО "Джили-Моторс" Чжан Шоухэ.

Он уточнил, что для фейслифта Geely Atlas потребуется провести некую модернизацию сборочной линии на белорусском заводе "БелДжи", где сейчас выпускают эти кроссоверы для российского рынка.

Впрочем, принципиально обновленный Atlas не отличается от актуального варианта. Спереди его можно будет узнать по другому исполнению передней части, где не будет хромированных "усов" и появятся другие противотуманные фары.

Немного иным станет задний бампер. В салоне мультимедийная система лишится физических кнопок, а для удобства водителя и пассажира по обеим сторонам центрального тоннеля сделаны дополнительные USB-выходы.

Любопытно, что и сейчас Geely Atlas поражает нетрадиционным для китайских автомобилей разнообразием комплектаций. Их у него 10 - с моторами 2.0, 2.4 и 1.8T, механической и автоматической коробками передач, передним и полным приводом. Широк и диапазон цен - от 1 089 990 до 1 639 990 рублей.

Добавим, что топ-менеджер рассказал и о других потенциальных новинках Geely на российском рынке. Так, купе-кроссовер FY11, по его словам, стоит ожидать в начале 2020 года. Приподнятый хэтчбек Geely GS (Emgrand Cross) приедет в третьем квартале 2019-го, а кроссовер SX11 - в четвертом.