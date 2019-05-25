Названа дата появления в РФ кросс-купе Geely на платформе Volvo

Российское представительство Geely всерьез намерено войти в сегмент купе-кроссоверов. Компания уже назвала ориентировочную дату старта своей многообещающей новинки FY11.

Как сообщил в эфире радиостанции "Маяк" первый заместитель гендиректора ООО "Джили-Моторс" Чжан Шоухэ, автомобиль на платформе Volvo стоит ожидать в России в начале 2020 года. Топ-менеджер подчеркнул, что компания всегда учитывает фактор спроса при выводе моделей на рынок. По всей видимости, интерес, который проявляют к новинке в России, оказался достаточным. Кроме того, сам сегмент кросс-купе в последнее время в центре внимания. Накануне в нем крайне успешно дебютировал Renault Arkana, осенью на тульском заводе Haval начнется производство модели F7x.

Впрочем, FY11, скорее всего, займет место в классе чуть выше этих новинок. В Китае цены на машину составляют от 135,8 до 216,8 тысячи юаней - примерно 1,27-2,03 миллиона рублей. И к нам приедут, скорее, более дорогие версии. В частности, машина с 2-литровым турбодвигателем Volvo B4204T с отдачей в 238 л.с. (350 Нм), который сочетается с 8-диапазонным "автоматом" Aisin и передним или полным приводом. Относительно "мягкого" гибрида и тем более подзаряжаемого PHEV пока есть сомнения.

Но высокие цены оправдывает платформа от Volvo (та же, что у XC40) и богатое оснащение нового кросс-купе. В списке его опций есть, например, функция распознавания водителя по лицу. Она идентифицирует человека за рулем и активирует ранее сделанные им установки. Кроме того, доступны адаптивный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений, мониторинг "слепых" зон, камера кругового обзора, помощник парковки и беспроводная зарядка.

Впрочем, вероятно, российские спецификации могут отличаться от китайских - в том числе для того, чтобы цена получилась приемлемой. Обо всем этом информация наверняка появится до конца года.

Кстати, как напомнил Чжан Шоухэ, приподнятый хэтчбек Geely GS (Emgrand Cross) приедет в Россию в третьем квартале 2019 года, а кроссовер SX11 - в четвертом.