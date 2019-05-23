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23.05.2019 14:50
Рубрика: Легковые авто

Renault начала прием заказов на самую ожидаемую новинку года в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Renault Фото: Пресс-служба Renault
Фото: Пресс-служба Renault

Российское представительство Renault объявило о старте приема заказов на купе-кроссовер Arkana. Пока клиентам предложены топовые варианты из лимитированной серии Edition One с максимальным оснащением. Переднеприводная машина стоит 1 419 990 рублей, полноприводная - 1 499 990. Очевидно, что позже появятся более дешевые версии.

Фото: Пресс-служба Kia
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Напомним, россияне назвали Arkana самой ожидаемой новинкой года в России. Во многом это объясняется яркой внешностью модели и относительной доступностью. Это первый в России автомобиль французского бренда, который поставили на новую модульную SUV-платформу. Более половины всех компонентов шасси - новые в сравнении с текущей линейкой кроссоверов марки. Arkana оснащают наддувным бензиновым двигателем TCe мощностью 150 л.с., который разработан альянсом Renault-Nissan с концерном Daimler. Мотор сочетается с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Водителям предложат систему персонализации настроек вождения Multi-Sense.

Салон машины получился весьма эргономичным с акцентом на интерактивность и персонализацию. Например, предусматриваются "особые настройки" климат-системы и атмосферной подсветки интерьера. Кроме того, покупателям будет доступно "новое поколение мультимедийных возможностей" - Radio Connect c подключаемым приложением R&GO, система объемного звука премиум-класса Bose и "мультимедийка" Easy Link, которую можно будет синхронизировать со смартфоном.

Фото: iStock
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Живые продажи Renault Arkana начнутся в середине лета. Серийное производство, как отмечается в релизе компании, уже налажено на московском заводе компании, где эту модель, собственно, и разработали.

Салон Renault Arkana. Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault