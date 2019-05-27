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27.05.2019 12:17
Рубрика: В мире

Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Лионе

Текст: Алексей Чуриков

В ходе спецоперации задержан предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в Лионе. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на своей страничке в Twitter. Глава МВД отметил, что поимка подозреваемого стала результатом скоординированных действий ряда силовых структур страны. Напомним, что взрыв на улице Виктора Гюго в Лионе произошел 24 мая, в результате чего пострадало 13 человек.

Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости
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"Подозреваемый только что был арестован. Я приветствую мобилизацию SDTA (Антитеррористическое подразделение французской полиции), судебную полицию Лиона, DGSI (Генеральная дирекция внутренней безопасности страны) и антитеррористическую прокуратуру Парижа. Ваши совместные действия имели решающее значение", написал Кастанер.

Как было установлено специалистами, взрывное устройство в виде пакета, оставленное преступником, было начинено гайками, болтами и обрезками гвоздей. Вместе с тем, поскольку оно не содержало большого количества взрывчатого вещества, эффект от взрыва не имел столь трагических последствий.

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