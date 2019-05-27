Сбившего инспектора ДПС "мажора" доставят в суд

В Москве следователи попросят суд арестовать водителя Toyota, сбившего инспектора ДПС.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГСУ СК, меру пресечения 27-летнему мужчине будут избирать сегодня. Уголовное дело против него возбуждено по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Кутузовском проспекте в ночь на 26 мая. Инспекторы остановили Toyota Land Cruiser 200. Во время беседы с полицейским водитель повел себя неадекватно и попытался скрыться. "Мажора" удалось быстро догнать, но парень сбил одного из сотрудников автоинспекции. Сейчас пострадавший находится в больнице. Подозреваемый задержан и ждет суда.