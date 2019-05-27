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27.05.2019 20:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Искусственный интеллект предложил свою версию финала "Игры престолов"

Текст: Наталья Граф (Томск)
Внимание! Текст содержит спойлеры.

Искусственный интеллект, разработанный группой сибирских ученых, объяснил, почему финальный сезон фэнтезийной саги "Игра престолов" разочаровал поклонников.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Разработчики искусственного интеллекта из Томска, как и многие зрители, остались в недоумении от того, как завершился последний сезон популярного сериала. Они решили выяснить с помощью аппаратно-программного комплекса нового поколения, как должен был развиваться сюжет "Игры престолов" без нарушений логики.

- Всем не понравилась концовка сериала, потому что это... не концовка! - рассказал "РГ" один из авторов разработки, ученый Евгений Гарин. - Все дело в том, что снятые серии нам показали не в том порядке, который был изначально задуман.

Искусственный интеллект показал, что события в саге должны были развиваться следующим образом. Изначально Дени узнает, что Серсея решила напасть на неё после сражения с мертвыми, разворачивается и разрушает Королевскую Гавань. Далее Варис плетёт против Дейнерис заговор, заговор вскрывается, Вариса сжигают, Сноу убивает Дейнерис. Затем Сноу казнят или жертвуют им в финальной битве в качестве наказания. И только после этого в самом конце в финале происходит битва живых против мертвых, в которых короля ночи убивает Бран.

По мнению ученых, шоуранеры сериала пошли на перестановку серий, чтобы избежать прямого цитирования сюжета последней книги Мартина, которая еще не вышла.

Фото: HBO
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- В результате получилось как в фильме "Годзилла", - констатируют ученые. - Сначала Годзиллу засыпает рухнувшим зданием, потом он сражается в порту. А утром Годзилла выбирается из-под развалин небоскреба, нарушая все законы логики.

- В той вариации, что нам показали непонятно, почему Брана делают королем при живом Сноу, - говорит Евгений Гарин. - А все дело в том, что Сноу уже давно нет в живых. Короля ночи убивает Бран, когда, в общем-то, ни кого из основных претендентов на престол нет в живых, люди обречены на поражение от мертвых. А Бран всех спасает, убивая Короля ночи. За это очень логично его и делают королем, хоть он и калека, хоть и не может иметь детей.

Ученые утверждают, что в книге будет именно такая концовка, какую нашёл искусственный интеллект. Таким образом, авторы смогут заработать и на сериале, и на книге. Ожидается, что поклонники будут покупать ее в надежде на правильный логичный конец.

- Теперь легко смонтировать и переозвучить 8 сезон таким образом, что это полностью удовлетворит всех зрителей - и само повествование станет логичным, как в первых сезонах, - утверждает Гарин.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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