МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе

В Ставрополе полицейские начали доследственную проверку по факут нападения на редакцию газеты "Родина".

Как сообщили "РГ" в краевом управлении МВД России, нападавший мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Напомним, инцидент произошел в понедельник примерно в полдень. Мужчина пришел к главному редактору "Родины" Николаю Бондаренко и принес материал для публикации, но получил отказ. Тогда он выхватил нож и напал на своего собеседника, ударив того холодным оружием в щеку, а также нанес ранения еще трои сотрудникам редакции.

Сообщается, что угрозы жизни раненых нет. Двое уже отпущены домой, еще двое, в том числе Бондаренко, находятся под наблюдением медиков. Решается вопрос об их госпитализации.