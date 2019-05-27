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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нож как аргумент

Напавшего на редакцию газеты задержали на месте
Текст: Роман Кияшко (Ставрополье)
Российская газета - Столичный выпуск № 113(7871)

Чуть не закончилось убийством нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе. Мужчина ударил ножом главного редактора издания и, пока его пытались обезвредить, ранил других сотрудников.

Фото: istockphoto.com
Напавший на журналистов в Ставрополе стоял на учете у психиатров

ЧП случилось в понедельник в полдень. В это время в редакции проходят заседания, куда пришел и подозреваемый. Полистав подшивку газеты, он попросил разрешения зайти к главному редактору Николаю Бондаренко. Тот пригласил его в кабинет.

- Мужчина принес текст для печати, а отец сказал, что материал требует корректировок, поэтому над ним нужно поработать. Тогда мужчина выхватил нож и напал на него, - рассказала "РГ" Светлана, дочь Николая Бондаренко.

Нападавшего удалось обезвредить до приезда полиции. Однако в борьбе пострадал Виталий Гушлу. Его, как и Николая Бондаренко, госпитализировали с ножевыми ранениями. Еще двое, бывший работник правоохранительных органов Виктор Зиновьев и экс-прокурор Владимир Таций, в госпитализации не нуждались. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Выяснилось, что нападавший страдает психическим расстройством. Он задержан сотрудниками полиции.

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