Чуть не закончилось убийством нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе. Мужчина ударил ножом главного редактора издания и, пока его пытались обезвредить, ранил других сотрудников.

ЧП случилось в понедельник в полдень. В это время в редакции проходят заседания, куда пришел и подозреваемый. Полистав подшивку газеты, он попросил разрешения зайти к главному редактору Николаю Бондаренко. Тот пригласил его в кабинет.

- Мужчина принес текст для печати, а отец сказал, что материал требует корректировок, поэтому над ним нужно поработать. Тогда мужчина выхватил нож и напал на него, - рассказала "РГ" Светлана, дочь Николая Бондаренко.

Нападавшего удалось обезвредить до приезда полиции. Однако в борьбе пострадал Виталий Гушлу. Его, как и Николая Бондаренко, госпитализировали с ножевыми ранениями. Еще двое, бывший работник правоохранительных органов Виктор Зиновьев и экс-прокурор Владимир Таций, в госпитализации не нуждались. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Выяснилось, что нападавший страдает психическим расстройством. Он задержан сотрудниками полиции.