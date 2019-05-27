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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напавший на редакцию в Ставрополе был судим за разбойное нападение

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мужчина, напавший на редакцию газеты "Родина" с ножом, был ранее судим за разбойное нападение. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных структурах Ставропольского края.

Фото: istockphoto.com
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Напомним, инцидент произошел в понедельник, 27 мая, в полдень. В это время в редакцию газеты "Родина" пришел мужчина, который потребовал, чтобы главной редактор Николай Бондаренко опубликовать его статью.

Получив отказ, мужчина набросился на журналиста и ножом ранил его в лицо. Нападавшего удалось обезвредить до приезда полиции. Однако в борьбе пострадали еще три человека. Одного из них - Виталия Гушла, а также Николая Бондаренко госпитализировали с ножевыми ранениями. Еще двое, бывший работник правоохранительных органов Виктор Зиновьев и экс-прокурор Владимир Таций, госпитализация не потребовалась.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Также начали проверку следователи краевого следственного управления СК РФ.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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