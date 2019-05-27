Напавший на редакцию в Ставрополе был судим за разбойное нападение

Мужчина, напавший на редакцию газеты "Родина" с ножом, был ранее судим за разбойное нападение. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных структурах Ставропольского края.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 27 мая, в полдень. В это время в редакцию газеты "Родина" пришел мужчина, который потребовал, чтобы главной редактор Николай Бондаренко опубликовать его статью.

Получив отказ, мужчина набросился на журналиста и ножом ранил его в лицо. Нападавшего удалось обезвредить до приезда полиции. Однако в борьбе пострадали еще три человека. Одного из них - Виталия Гушла, а также Николая Бондаренко госпитализировали с ножевыми ранениями. Еще двое, бывший работник правоохранительных органов Виктор Зиновьев и экс-прокурор Владимир Таций, госпитализация не потребовалась.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Также начали проверку следователи краевого следственного управления СК РФ.