В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку в связи с обрушением лесов на строящейся гоночной трассе "Игора-Драйв" в Приозерском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, сейчас сотрудники ведомства находятся на месте происшествия и производят осмотр рухнувших лесов.

Параллельно на трассе продолжается спасательная операция. На данный момент из-под завалов извлечены семь человек. Все они - рабочие, которые строили трассу. Под ними рухнули строительные леса.

Состояние пяти человек стабильное, они доставлены в ближайшие больницы. Еще двух пострадавших планируется отправить в Петербург санавиацией.