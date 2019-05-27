В Госдуме обратятся в ЦБ в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО

Ранее ряд крупных страховщиков ОСАГО сообщили СМИ, что возвращаются к прежним тарифам в Москве после снижения. Ставки увеличены, несмотря на безубыточность региона.
- Эта новость меня сегодня неприятно удивила, - сказал "РГ" Аксаков. - Поэтому мы сейчас запросим информацию у Центрального банка и Всероссийского союза страховщиков по поводу реальной картины с тарифами на ОСАГО и подтверждения или опровержения по поводу их роста в Москве. И, если да, то на каком основании такое повышение произошло.
Дальше комитет собирается реагировать, исходя из фактуры, которую представят ему банк России и страховщики. Информация должна получить официальное подтверждение, подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что "есть определенный диссонанс в информации".
- Мы слышали от Центробанка в Госдуме при отчете Банка России, что тарифы снизились на 4 процента при запуске новой системы тарифообразования, которую ЦБ утвердил в прошлом году, - пояснил депутат.
Аксаков напомнил, что тарифы по новой схеме должны расти не для всех, а для тех, кто нарушает ПДД и постоянно попадает в страховые ситуации. А для тех, кто добросовестно ездит, они, наоборот, должны были снизиться. Это из отчета ЦБ и следовало, отметил глава комитета. Вполне возможно, предположил он, что ситуацию с тарифами в Москве СМИ подают не совсем корректно.
- Я опасаюсь по поводу цепной реакции по другим регионам. Поэтому надо промониторить ситуацию, - подчеркнул парламентарий.
Говоря о возможной реакции ЦБ в случае, если будет выявлена необоснованность повышения, Аксаков отметил, что Банк России может потребовать установления тарифов, исходя из объективных условий.