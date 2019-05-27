В Госдуме обратятся в ЦБ в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку отправит запрос в Центробанк в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО в Москве. Депутаты собираются разобраться, имело ли место повышение и, если да, то на каком основании оно произошло. Об этом "РГ" сообщил глава профильного комитета Анатолий Аксаков.

Ранее ряд крупных страховщиков ОСАГО сообщили СМИ, что возвращаются к прежним тарифам в Москве после снижения. Ставки увеличены, несмотря на безубыточность региона.

- Эта новость меня сегодня неприятно удивила, - сказал "РГ" Аксаков. - Поэтому мы сейчас запросим информацию у Центрального банка и Всероссийского союза страховщиков по поводу реальной картины с тарифами на ОСАГО и подтверждения или опровержения по поводу их роста в Москве. И, если да, то на каком основании такое повышение произошло.

Дальше комитет собирается реагировать, исходя из фактуры, которую представят ему банк России и страховщики. Информация должна получить официальное подтверждение, подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что "есть определенный диссонанс в информации".

- Мы слышали от Центробанка в Госдуме при отчете Банка России, что тарифы снизились на 4 процента при запуске новой системы тарифообразования, которую ЦБ утвердил в прошлом году, - пояснил депутат.

Аксаков напомнил, что тарифы по новой схеме должны расти не для всех, а для тех, кто нарушает ПДД и постоянно попадает в страховые ситуации. А для тех, кто добросовестно ездит, они, наоборот, должны были снизиться. Это из отчета ЦБ и следовало, отметил глава комитета. Вполне возможно, предположил он, что ситуацию с тарифами в Москве СМИ подают не совсем корректно.

- Я опасаюсь по поводу цепной реакции по другим регионам. Поэтому надо промониторить ситуацию, - подчеркнул парламентарий.

Говоря о возможной реакции ЦБ в случае, если будет выявлена необоснованность повышения, Аксаков отметил, что Банк России может потребовать установления тарифов, исходя из объективных условий.