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27.05.2019 16:00
Рубрика: Внутренняя политика

В Госдуме обратятся в ЦБ в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по финансовому рынку отправит запрос в Центробанк в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО в Москве. Депутаты собираются разобраться, имело ли место повышение и, если да, то на каком основании оно произошло. Об этом "РГ" сообщил глава профильного комитета Анатолий Аксаков.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ранее ряд крупных страховщиков ОСАГО сообщили СМИ, что возвращаются к прежним тарифам в Москве после снижения. Ставки увеличены, несмотря на безубыточность региона.

- Эта новость меня сегодня неприятно удивила, - сказал "РГ" Аксаков. - Поэтому мы сейчас запросим информацию у Центрального банка и Всероссийского союза страховщиков по поводу реальной картины с тарифами на ОСАГО и подтверждения или опровержения по поводу их роста в Москве. И, если да, то на каком основании такое повышение произошло.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Дальше комитет собирается реагировать, исходя из фактуры, которую представят ему банк России и страховщики. Информация должна получить официальное подтверждение, подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что "есть определенный диссонанс в информации".

- Мы слышали от Центробанка в Госдуме при отчете Банка России, что тарифы снизились на 4 процента при запуске новой системы тарифообразования, которую ЦБ утвердил в прошлом году, - пояснил депутат.

Аксаков напомнил, что тарифы по новой схеме должны расти не для всех, а для тех, кто нарушает ПДД и постоянно попадает в страховые ситуации. А для тех, кто добросовестно ездит, они, наоборот, должны были снизиться. Это из отчета ЦБ и следовало, отметил глава комитета. Вполне возможно, предположил он, что ситуацию с тарифами в Москве СМИ подают не совсем корректно.

- Я опасаюсь по поводу цепной реакции по другим регионам. Поэтому надо промониторить ситуацию, - подчеркнул парламентарий.

Говоря о возможной реакции ЦБ в случае, если будет выявлена необоснованность повышения, Аксаков отметил, что Банк России может потребовать установления тарифов, исходя из объективных условий.

#ОСАГО