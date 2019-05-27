В Госдуме рассказали о новых ограничениях для таксистов

Таксистам запретят работать на автомобилях старше 7 лет, им нельзя будет трудиться сверх положенной нормы, а иностранные компании вообще не смогут быть операторами такси в России. Об этих и других поправках в законопроект об агрегаторах такси рассказали в профильном комитете по транспорту и строительству.

Законопроект, о котором идет речь, был принят в первом чтении на в середине декабря прошлого года. Авторы инициативы предложили закрепить обязательные требования для легковых такси.

Законопроект направлен на повышение безопасности пассажиров, а также наведение порядка в регионах в сфере такси.Ко второму чтению законопроекта подготовлены ряд поправок, сообщил РИА Новости глава комитета Евгений Москвичев.

Одна из них - запрет для таксистов работать на легковых автомобилях, срок эксплуатации которых превышает семь лет. Кроме того, к самим водителям также будут предъявляться ряд требований. Депутаты хотят прописать, какие дополнительные курсы водитель должен пройти, если он работает в конкретном регионе.

- Также мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства право работать в России в качестве водителя такси иметь не будет, - рассказал Москвичев.

Кроме того, депутаты написали совершенно новые требования к службе заказа такси.

- Это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом, - заявил глава комитета.

Ко второму чтению также будет уточнено, что все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать ее маршрут от пункта А до пункта Б. Будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя, и каждый оператор будет обязан отправлять его месячный режим в единую систему в регионе. Это не позволит водителю работать сверх нормы.

- Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет, - рассказал депутат, пояснив, что у каждого водителя появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулем.

При этом бегать с разными карточками от одного перевозчика к другому водитель не сможет, заверил Москвичев.

- Сейчас это возможно, но мы это прекратим, карта все будет блокировать такие вещи. Это будет фиксация работы водителя такси как сегодня у нас в городском пассажирском транспорте, - пояснил депутат.

После внесения правок и принятия закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен будет вступить в силу нынешнем году.

- Если быстро все пройдет, примем до конца сессии в июле. Не получится - рассмотрим в окончательном в сентябре. Одним словом, в долгий ящик он точно не уйдет, скажу даже больше: новый закон о такси вступит в силу уже в этом году, - сказал Москвичев.