Эксперт: Такси может стать менее доступным из-за нового закона

Такси из повседневного общественного транспорта опять превратится в малодоступную роскошь. Таким мнением в связи с обновлением законопроекта о госрегулировании работы таксистов поделился член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, председатель Межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков.

Готовящийся в Госдуме ко второму чтению законопроект могут существенно обновить. Профильный комитет по транспорту и строительству собирается дополнить его поправками. Одно из предложений - иностранных водителей на такси в следствие принятия закона быть не должно. При этом иностранные компании не смогут быть операторами такси в России.

- Меня искренне удивили предложения запретить работу в такси иностранным гражданам, ведь многим из них работа легально разрешена в силу международных договоров! - сказал эксперт "РГ". - Разве Госдума собирается их расторгнуть? Кроме того, одномоментный уход с рынка всех таксистов-иностранцев вызовет нехватку водителей и рост цен. Такси из повседневного общественного транспорта опять превратится в малодоступную роскошь.

Пассажирам вообще неважно гражданство водителя, сообщил также Янков со ссылкой на оценки "Союза пассажиров", которые подтверждаются данными ВЦИОМ.



Опрос, о котором идет речь Всероссийский центр изучения общественного мнения, опубликовал 22 марта. Респондентов просили присвоить критериям для выбора в пользу поездок на такси баллы, где 1 - наиболее важно, а 9 - наименее важно. Наиболее важными опрошенные, прежде всего, назвали техническое состояние автомобиля (2,89) и профессиональное мастерство водителя (3,21). В топ-3 важнейших критериев также входит длительность ожидания подачи такси (3,98). Меньше всего баллов набрали такие критерии, как: гражданство водителя (5,81), форма собственности на такси (6,42) и марка автомобиля (6,63). Опрос ВЦИОМ проведен 18-19 марта 2019 года по целевой выборке пассажиров такси объемом 800 респондентов.

Поправки в указанный законопроект также предусматривают введение максимальной месячной нормы рабочих часов для водителя.

Что касается контроля времени, которое водитель проводит на линии, чтобы не было переработок, то это действительно важно для россиян, сказал в связи с этим Кирилл Янков.

- Но целый ряд служб онлайн-заказа такси сейчас развивает систему общего контроля за переработками, и этот опыт необходимо учесть, - добавил он.

Резюмируя, эксперт отметил, что предложения такого рода должны обсуждаться публично, а не предлагаться в качестве якобы безальтернативных.