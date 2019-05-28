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28.05.2019 15:30
Рубрика: Власть

Косачев оценил ситуацию с задержанием россиянина в Косове

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Из Косово поступают тревожные сигналы: обстановка в крае резко обострилась в результате силовой операции спецназа полиции непризнанной республики против проживающих на севере сербов. Президент Сербии Александар Вучич сообщил о задержании россиянина Михаила Краснощенкова, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), при этом к нашему гражданину, возможно, применили силу. По данным нашего посольства в Сербии, МООНК уже подтвердила задержание своего российского сотрудника.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Этот факт, а также поступающая информация о присутствии в числе задержанных сербских полицейских, опровергает заявления властей самопровозглашенного Косова о том, что операция на севере проводилась исключительно против организованной преступности. Операция албанских силовиков вызвала неизбежный стихийный протест со стороны жителей края, строятся баррикады, есть данные о перестрелках и пострадавших.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR), разумеется, тут же "умыла руки": мол, действия полицейского спецназа непризнанного Косова не направлены против сербского населения, "а против людей, обвиняемых в коррупции и криминале", и "мы не вмешиваемся в операции полиции, пока от нас не потребуют вмешаться".

Это - наглядное подтверждение тому, как натовская миссия "справляется" со своей задачей обеспечивать мир и безопасность в регионе, на деле, по сути, покрывая действия косоваров против сербов именно тогда, когда нужно немедленно пресечь организованное насилие со стороны властей.

Будем внимательно следить за развитием ситуации и, разумеется, требуем немедленного освобождения российского гражданина - члена международной миссии ООН, а также наказания виновных в незаконных действиях спецназа, если данный инцидент будет подтвержден дополнительной информацией с места событий.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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