Косачев оценил ситуацию с задержанием россиянина в Косове

Этот факт, а также поступающая информация о присутствии в числе задержанных сербских полицейских, опровергает заявления властей самопровозглашенного Косова о том, что операция на севере проводилась исключительно против организованной преступности. Операция албанских силовиков вызвала неизбежный стихийный протест со стороны жителей края, строятся баррикады, есть данные о перестрелках и пострадавших.

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR), разумеется, тут же "умыла руки": мол, действия полицейского спецназа непризнанного Косова не направлены против сербского населения, "а против людей, обвиняемых в коррупции и криминале", и "мы не вмешиваемся в операции полиции, пока от нас не потребуют вмешаться".

Это - наглядное подтверждение тому, как натовская миссия "справляется" со своей задачей обеспечивать мир и безопасность в регионе, на деле, по сути, покрывая действия косоваров против сербов именно тогда, когда нужно немедленно пресечь организованное насилие со стороны властей.

Будем внимательно следить за развитием ситуации и, разумеется, требуем немедленного освобождения российского гражданина - члена международной миссии ООН, а также наказания виновных в незаконных действиях спецназа, если данный инцидент будет подтвержден дополнительной информацией с места событий.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.