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Рубрика: В мире

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что власти страны готовы обсудить с оппозиций любые темы для демократического решения кризиса в стране. По его словам, власти страны "верят в диалог".

Фото: REUTERS
Кто помирит Мадуро с Гуайдо

Глава государства рассказал, что в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом, передает телеканал Venezolana de Television.

Ранее Мадуро уже подтвердил готовность вести переговоры с оппозиционерами в Осло, а также поблагодарил Норвегию за содействие в продвижении диалогового формата с антиправительственными силами. О своем намерении сесть за стол переговоров заявил и главный политический противник Мадуро Хуан Гуайдо.

МИД РФ приветствовал объявление о продолжении контактов представителей правительства и оппозиции Венесуэлы, осуществляемых в Осло при "добрых услугах" Норвегии. В Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что Россия готова "оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками".

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