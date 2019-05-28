Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что власти страны готовы обсудить с оппозиций любые темы для демократического решения кризиса в стране. По его словам, власти страны "верят в диалог".

Глава государства рассказал, что в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом, передает телеканал Venezolana de Television.

Ранее Мадуро уже подтвердил готовность вести переговоры с оппозиционерами в Осло, а также поблагодарил Норвегию за содействие в продвижении диалогового формата с антиправительственными силами. О своем намерении сесть за стол переговоров заявил и главный политический противник Мадуро Хуан Гуайдо.

МИД РФ приветствовал объявление о продолжении контактов представителей правительства и оппозиции Венесуэлы, осуществляемых в Осло при "добрых услугах" Норвегии. В Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что Россия готова "оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками".