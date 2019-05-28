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Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz официально сообщил о старте серийной сборки E-Class в РФ

Текст: Яна Шамаева
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Компания Mercedes-Benz официально сообщила о старте серийной сборки E-Class в России.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Модели Е 200, Е200 4МАТIC, Е220 d 4MATIC, которые выпускают в России, оснащены девятиступенчатой коробкой передач, бензиновым или дизельным двигателями мощностью 197 и 194 лошадиных сил соответственно.

В апреле этого года собранные в России машины E-Class успешно прошли краш-тест в Германии и получили высокую оценку пассивной безопасности.

В дальнейшем модельный ряд, выпускаемый на есиповском заводе, расширится - на конвейер встанут автомобили сегмента SUV: GLC, GLE и GLS.

Напомним, ранее Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире.

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#Mercedes-Benz