Mercedes-Benz официально сообщил о старте серийной сборки E-Class в РФ

Компания Mercedes-Benz официально сообщила о старте серийной сборки E-Class в России.

Модели Е 200, Е200 4МАТIC, Е220 d 4MATIC, которые выпускают в России, оснащены девятиступенчатой коробкой передач, бензиновым или дизельным двигателями мощностью 197 и 194 лошадиных сил соответственно.

В апреле этого года собранные в России машины E-Class успешно прошли краш-тест в Германии и получили высокую оценку пассивной безопасности.

В дальнейшем модельный ряд, выпускаемый на есиповском заводе, расширится - на конвейер встанут автомобили сегмента SUV: GLC, GLE и GLS.

Напомним, ранее Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире.