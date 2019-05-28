Посольство РФ потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

Посольство России в Сербии выпустило сообщение, в котором потребовало немедленного освобождения задержанного российского гражданина Михаила Краснощекова. В дипмиссии также резко осудили сам факт операции косоварской полиции на севере края.

"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в сообщении посольства.