Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.

Между тем по факту ЧП Следственным комитетом РФ по Пермскому краю начата доследственная проверка. В частности, произведен осмотр места происшествия, а в настоящее время для проведения судебной экспертизы изымается документация у строительной компании, которой принадлежит упавший кран.

Напомним, башенный кран в Перми упал вчера вечером под напором шквального ветра. В момент падения в кабине находилась крановщица, которая получила различные травмы и была госпитализирована в больницу.

Кроме того, упавшим краном частично разрушен одноэтажный жилой дом и надворные постройки.