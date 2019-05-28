В Саратовскую областную больницу доставили раненную топором школьницу

В Саратовскую детскую областную больницу госпитализировали пятиклассницу из Вольска, которую во вторник утром в школе ученик седьмого класса ранил топором.

Как сообщили корреспонденту "РГ", в пресс-службе губернатора, девочку доставили из Вольска в Саратов самолетом санитарной авиации.

- Как рассказали врачи, перелет она перенесла нормально, состояние стабильное, сейчас медики определяют лечение, - рассказала пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова.

Как уже сообщала "РГ" в школе № 4 Вольска, 14-летний семиклассник сначала пытался поджечь в классе с учениками и учителем бутылку с горючей смесью, а когда у него это не получилось, ударил топором проходившую по школьному коридору девочку.

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по покушению на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Как сообщили в прокуратуре области, она будет осуществлять надзор за ходом расследования. Кроме того, сотрудники прокуратуры проведут проверку, чтобы дать оценку условиям жизни и воспитания подростка, а также действиям должностных лиц органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Разбираться в обстоятельствах случившегося собирается и руководство Саратовской области, а также уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.