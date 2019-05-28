СК завел дело после нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе. Об этом во вторник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 27 мая. В редакцию газеты "Родина" пришел мужчина, который потребовал, чтобы главный редактор Николай Бондаренко опубликовал его статью.

Получив отказ, мужчина набросился на журналиста и ножом ранил его в лицо. Нападавшего удалось обезвредить до приезда полиции. Однако в борьбе пострадали еще три человека.

Сейчас в больнице находится только главный редактор издания, трое других пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи уже допросили подозреваемого и провели с его участием проверку показаний на месте. Отмечается, что ранее мужчина был судим за разбойное нападение, а также наблюдался у психиатров и стоит на учете. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.