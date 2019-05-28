В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором", сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Напомним, трагедия произошла на Финском заливе, недалеко от дома №37 по Морской набережной. Погиб член молодежной сборной России по виндсерфингу Артем Акимов. Несмотря на юный возраст, молодой человек был уже опытным спортсменом, он принимал участие в крупнейших международных соревнованиях и занимал призовые места.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Северо-западное следственное управление на транспорте СК России.

Одно известно точно: у молодого человека не было шансов выжить, он на своей доске попал прямо под мотор "Метеора". Водолазы искали его останки больше суток.