В Kia и Hyundai прокомментировали жалобу в адрес краснодарских судов

Цель жалобы мировых автопроизводителей на работу судов Краснодарского края - обратить внимание на сложившуюся практику, которая "умаляет авторитет судебной власти" и "способствует формированию негативного отношения к суду в обществе". Об этом "РГ" сообщили в представительствах Kia и Hyundai.

Как рассказали в Hyundai, компания направила коллективное обращение вместе с Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover не только в Федеральную службу безопасности, но и в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, генеральному прокурору РФ и в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. Речь в документе идет о "систематических нарушениях прав изготовителей (импортеров) при отправлении правосудия в судах Краснодарского края". Они якобы причиняют компаниям "имущественный вред путем злоупотребления правом под прикрытием исков в защиту прав потребителей".

Отмечается, что автокомпании выявили одну и ту же схему в большинстве дел. Истцом в этих ситуациях выступает Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края, который заявляет о производственных дефектах с новыми машинами. Это происходит, как правило, "в течение 15 дней после покупки нового автомобиля". Иски рассматривают одни и те же судьи в Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском районных судах Краснодара. На проверку истец не является и даже не предоставляет автомобиль, а одни и те же эксперты всякий раз делают заключение, после которых суды удовлетворяют "требования о возврате стоимости товара, в несколько раз (в ряде случаев в 9 и более раз) превышающие первоначальную стоимость новых аналогичных автомобилей". В то же время ответчиков права на представление своих доказательств лишают.

В Hyundai обратили внимание и на несколько совершенно криминальных нюансов. "В ряде случаев истцам делается фиктивная регистрация по территориальной подсудности нужного районного суда" или "истцом представляются подложные документы о регистрации по месту жительства в Краснодаре". А по некоторым делам якобы есть "прямые доказательства непроцессуальных контактов между истцом и судьей".

В Kia "РГ" сообщили, что компания оценку убытков не производила, но считает важным "обратить внимание на сложившуюся практику" и просит "дать правовую оценку и провести проверку работы судов Краснодарского края". В представительстве Hyundai добавили, что там рассчитывают на принятие мер "к пресечению противоправной деятельности".

На данный момент представители местных судебных органов не прокомментировали появившуюся в СМИ скандальную информацию.