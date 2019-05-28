Renault Arkana не будут выпускать на АвтоВАЗе

Никаких тайн относительно кросс-купе Renault Arkana уже нет, но в базе Роспатента появилось новое ОТТС на этот автомобиль. Документ отличается от версии, опубликованной ранее.

В первом одобрении типа транспортного средства, опубликованного 15 апреля 2019 года, в графе "Сборочные заводы и их адреса", кроме московского завода Renault, значился тольяттинский АвтоВАЗ. В ОТТС от 27 мая 2019 года в качестве производственной площадки указан только московский конвейер.

В содержании ОТТС никаких изменений не произошло, если не считать изменение блока управления 114-сильного мотора 1.6 литра: в первой редакции он был промаркирован как EMS3125, во второй - EMS3140.

Ранее "Российская газета" рассказывала все подробности о новом Renault Arkana, включая стоимость кросс-купе.

Редакция "РГ" обратилась с запросом в российский пресс-офис Renault по поводу изменений в ОТТС, касающихся сборочных заводов, но пока ответа не получила.