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28.05.2019 17:30
Рубрика: Легковые авто

Renault предложила россиянам уникальный кросс-купе Arkana

Текст: Евгений Костин

Компания Renault решила подогреть интерес к своей главной новинке 2019 года - кросс-купе Arkana. Модель можно купить в онлайн-шоуруме бренда в новом цвете, который делает автомобиль уникальным в масштабах модельного ряда Renault.

В пресс-службе компании рассказали, что на данный момент более 250 россиян оформили заявку на покупку Renault Arkana, и большинство будущих владельцев кроссовера сделали ставку на полноприводные модификации. Напомним, что первая лимитированная партия новинки, состоящая из ста автомобилей, была распродана всего за три часа.

Фото: Никита Юшкевич
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"Учитывая высокий клиентский спрос, Renault Россия предлагает дополнительную партию автомобилей в ещё одном совершенно новом цвете - коричневый Tenakuru", - говорится в сообщении компании. Новый оттенок, как и дебютировавший на Arkana красный цвет Red Fusion, представлен в модельном ряду Renault впервые.

Напомним, мировая премьера серийного кросс-купе Renault Arkana состоялась 23 мая 2019 года в московском парке "Зарядье". В этот же день компания начала онлайн-продажи новинки.

Пока озвучен прайс на модель в лимитированной версии Edition One: цена на Arkana с приводом 4х2 составляет 1 419 990 рублей, полноприводный вариант обойдётся на 80 000 рублей дороже.

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