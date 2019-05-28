Renault предложила россиянам уникальный кросс-купе Arkana

Компания Renault решила подогреть интерес к своей главной новинке 2019 года - кросс-купе Arkana. Модель можно купить в онлайн-шоуруме бренда в новом цвете, который делает автомобиль уникальным в масштабах модельного ряда Renault.

В пресс-службе компании рассказали, что на данный момент более 250 россиян оформили заявку на покупку Renault Arkana, и большинство будущих владельцев кроссовера сделали ставку на полноприводные модификации. Напомним, что первая лимитированная партия новинки, состоящая из ста автомобилей, была распродана всего за три часа.

"Учитывая высокий клиентский спрос, Renault Россия предлагает дополнительную партию автомобилей в ещё одном совершенно новом цвете - коричневый Tenakuru", - говорится в сообщении компании. Новый оттенок, как и дебютировавший на Arkana красный цвет Red Fusion, представлен в модельном ряду Renault впервые.

Напомним, мировая премьера серийного кросс-купе Renault Arkana состоялась 23 мая 2019 года в московском парке "Зарядье". В этот же день компания начала онлайн-продажи новинки.

Пока озвучен прайс на модель в лимитированной версии Edition One: цена на Arkana с приводом 4х2 составляет 1 419 990 рублей, полноприводный вариант обойдётся на 80 000 рублей дороже.