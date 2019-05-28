В Госдуме назвали ситуацию в Косово правовым беспределом

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ситуацию в Косове, где во вторник во время силовой акции спецназа были задержаны 23 человека, правовым беспределом.

Посольство России в Белграде подтвердило, что один из задержанных - гражданин РФ Михаил Краснощеков, и потребовало его освобождения. Впоследствии россиянина освободили.

"Запад признанием независимости Приштины открыл ящик Пандоры и спровоцировал создание черной дыры в самом центре Европы, где продолжает твориться беззаконие и разгул криминала", - заявил Слуцкий журналистам.

Политик не исключил, что "под предлогом якобы борьбы с преступностью власти самопровозглашенного Косова занимались притеснением сербского населения".

Арест россиянина, сотрудника ООН, Слуцкий назвал неправомерным в связи с иммунитетом, который дает ему его работа, и добавил, что в комитете будут следить за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что Госдума на своем заседании поручила комитету по международным делам внимательно отслеживать ситуацию в Сербии, армия которой приведена в боевую готовность. Как отметил первый вице-спикер Иван Мельников, который в тот момент вел заседание, при необходимости депутаты отреагируют на ситуацию в Косове.