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28.05.2019 14:20
Рубрика: Легковые авто

Volvo S60: старт приема заказов и полный прайс-лист на новинку

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Компания Volvo объявила о начале приёма заказов в России на новый седан Volvo S60, которому не положено ни одного дизеля, но зато есть версии с полным приводом.

Модель будет представлена на российском рынке в трёх комплектациях. Самая доступная версия - S60 T4 Momentum, которая оценена в 2 350 000 рублей. Автомобиль с передним приводом, оснащён 190-сильной бензиновой "четвёркой" и "автоматом".

Фото: Пресс-служба Geely
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Автомобиль в комплектации Momentum доступен для полноприводной модификации Volvo S60 с 249-сильным мотором T5. Цена - от 2 770 000 рублей. Необходимо отметить, что поставки автомобилей в исполнении Momentum запланированы только на начало 2020 года, в то время как другие версии доберутся до дилеров уже в сентябре 2019-го.

Купить 190-сильный Volvo S60 на переднем приводе в комплектации Inscription можно начиная от 2 724 000 рублей, более мощная полноприводная версия обойдётся минимум в 3 144 000 рублей. Прайс на S60 R-Design с аналогичными силовыми агрегатами: от 2 750 000 и 3 170 000 рублей соответственно.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Седан Volvo S60 является первой моделью шведского бренда, который выпускается на заводе в Южной Каролине, США. Также S60 стал первой моделью Volvo, которая не получила модификаций с дизельными двигателями - компания делает ставку на гибридизацию.

Фото: polestar.com
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Ещё одна особенность, которую подчеркнули шведы: Volvo S60 - единственный среднеразмерный седан, который уже в базовой комплектации оснащён комплексом City Safety: он распознаёт автомобили, пешеходов, крупных животных на дороге и в случае потенциального ДТП активирует автоматическое торможение.

Напомним, премьера нового Volvo S60 состоялась в июне 2018 года.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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#Volvo