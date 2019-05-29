BMW обновил свой самый доступный кроссовер

Компания BMW провела плановое обновление компактного X1, который, глядя на старших братьев по модельному ряду, примерил увеличенную решётку радиатора и задумался о сохранении природы.

Отличить обновлённый кроссовер от предшественника не составит труда даже неискушённому: гиперболизированная решётка радиатора новой формы бросается в глаза сразу. Наконец-то BMW X1 лишился круглых противотуманок, которые напоминали о Skoda Yeti образца первой генерации. В связи с такой метаморфозой новые фары головного света получили новую внутреннюю архитектуру с дополнительными светодиодными модулями. Передний бампер самого младшего кроссовера в линейке BMW выполнили в стилистике топового BMW X7 с присущей сдержанной агрессией во внешнем виде.

Задняя часть изменилась меньше: новые фонари, патрубки выхлопной системы увеличенного диаметра и вставка в заднем бампере, которая теперь выполнена в цвет кузова автомобиля.

Фото: Пресс-служба BMW.

В салоне изменения тоже точечные: на отделке приборной панели появилась контрастная прострочка, но только на xLine, Sport Line и M Sport. В этих же версиях прострочка есть на ковриках. Список вариантов отделки поплнился несколькими новыми, в итоге количество комбинаций доведено до тринадцати.

Мультимедийная система осталась без изменений, в стандартной комплектации кроссовер поставляется с тачскрином на 6.5 дюйма. Из мелких, но приятных опций, пожалуй, стоит отметить функцию двухцветной подсветки пространства под передней дверью: проектор вмонтирован в ручку двери и облегчает выход и посадку в авто в тёмное время суток.

Гамма бензиновых и дизельных двигателей осталась прежней, все её представители соответствуют эконормам ЕС, которые вступят в силу со следующего года.

Один из главных пунктов обновления - появление модификации с гибридной силовой установкой, но её пока лишь анонсировали. В производство BMW X1 xDrive25e пойдёт лишь в марте 2020 года. Подробности о новинке не сообщили, рассказали лишь о ёмкости аккумулятора, составляющей 9,7 кВт·ч, и о расстоянии, которое гибридный X1 сможет проехать на электротяге, - "более 50 км".

В России дореформенный вариант BMW X1 предложен с бензиновыми двигателями мощностью 136 и 192 л.с., а также с дизелями с отдачей 150 и 190 л.с. Версия с мотором на 136 сил - BMW X1 sDrive18i - имеет привод на передние колёса и комплектуется 6-ступенчатой МКП, все остальные - полноприводные, на 8-скоростном "автомате". Цена BMW X1 в "минималке" - от 2 020 000 рублей.

Напомним, несколькими днями ранее BMW презентовала новую генерацию 1 Series, которая перешла на передний привод и получила ряд прогрессивных опций, несвойственных автомобилям этого сегмента.