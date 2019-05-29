Курц заявил о желании вновь стать канцлером Австрии

Себастьян Курц, сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, намерен по итогам досрочных выборов вновь возглавить правительство страны. Как заявил политик в интервью газете Kronen Zeitung, он надеется, что австрийцы предоставят ему такую возможность.

"У нас будет новый состав парламента, и я надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь", - отметил Курц, добавив, что планирует укрепить позиции Австрийской народной партии по итогам голосования, которое пройдет в сентябре. "Чем мы сильнее, тем лучше мы сможем продолжить выбранный курс", - подчеркнул политик.

Напомним, политический кризис в Австрии возник после публикации в СМИ видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В итоге парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству. И президент Александер Ван дер Беллен отправил кабмин в отставку.

Между тем австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что девушкой на видео со Штрахе оказалась боснийская студентка. На встрече с политиком она представилась племянницей российского олигарха. Якобы для того, чтобы поучаствовать в провокации, ей пришлось пройти некий кастинг. Причем отмечается, что девушек выбирали исходя из "вкусов" Штрахе, за свою работу студентка в итоге получила семь тысяч евро.