Лидеры Союзного государства принимают участие в саммите ЕАЭС

Пятилетие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летие самой идеи евразийской интеграции наполняет особым содержанием саммит глав государств этого масштабного экономического союза, который проходит 29 мая в казахстанской столице.

Высоких гостей, включая обоих лидеров Союзного государства - Владимира Путина и Александра Лукашенко, по прибытии во Дворец Независимости приветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После церемонии фотографирования все главы государств приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в узком и расширенном составах.

В заседании принимают участие члены ВЕЭС стран ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Ожидается участие и президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства - наблюдателя при ЕАЭС, главы Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад первого президента республики в становление и развитие евразийской интеграции. "Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент России Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сказал он, выразив признательность российскому лидеру за эту инициативу, а также всем партнерам по союзу за ее единодушную поддержку.

Юбилейное заседание, информирует БЕЛТА, стартовало под председательством Армении. Премьер-министр этой закавказской страны Никол Пашинян подчеркнул, что ЕАЭС, планомерно развиваясь, открывает новые возможности для бизнесов и экономик стран-участниц. Расширяется круг международных партнеров. В качестве примера он привел целый ряд стран, с которыми у Еревана либо уже вступили в силу соглашения, либо ведутся переговоры по различным вопросам сотрудничества. В их числе Китай, Иран, Вьетнам, Сингапур, Египет, Сербия. "Надеюсь, что переговорные процессы приведут к конкретным результатам, открывая новые возможности для наших экономик", - подчеркнул он.

Как сообщили агентству в ЕЭК, в повестку дня включены вопросы интеграции, макроэкономики, международного экономического сотрудничества с третьими странами, торговли, электроэнергетики, таможенного регулирования, финансовой политики, единого рынка услуг, цифровизации экономик стран ЕАЭС, промышленного сотрудничества, конкуренции.

Члены ВЕЭС обсудят и реализацию цифровой повестки, основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2019-2020 годы и ряд других ключевых тем. Планируется, что на саммите будет принято совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе, международный договор о формировании общего рынка электроэнергии ЕАЭС, сообщают местные источники.