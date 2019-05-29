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29.05.2019 11:18
Рубрика: Легковые авто

Новый Audi Q3 для России не получит полный привод

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

В базе Росстандарта появилось ОТТС на второе поколение Audi Q3. Из документа стали известны подробности о спецификации кроссовера для российского рынка.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Новинка будет предложена только с бензиновым 1.4 TSI мощностью 150 л.с. в паре с 6-скоростной преселективной роботизированной коробкой передач. Привод у кроссовера только передний. Вероятно, именно такие версии Audi Q3 первой генерации пользовались большим спросом у россиян.

Напомним, премьера нового Audi Q3 состоялась в июне 2018 года, продажи в Европе начались осенью. Моторная гамма для Старого света представлена полутора- и двухлитровыми бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 230 л.с. Все движки работают в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Полный привод предусмотрен для всех комплектаций, кроме базовой.

Судя по тому, что на российском сайте Audi у старой модели нет ценника, можно предположить, что стоимость нового Q3 объявят в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.
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#Audi