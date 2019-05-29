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29.05.2019 17:36
Рубрика: Культура

Во Франции в таинственном некрополе нашли 5600-летние останки

Текст: Денис Передельский
Фото: Patrice Courtaud, Universite de Bordeaux Фото: Patrice Courtaud, Universite de Bordeaux
Фото: Patrice Courtaud, Universite de Bordeaux

Во Франции археологи при изучении таинственного некрополя, найденного на детской площадке, обнаружили останки людей возрастом 5600 лет.

Исследование опубликовано в журнале Archaeological Science: Reports, а коротко его описывает Live Science. Загадочный некрополь обнаружили в городе Бордо школьники еще в 2006 году. С тех пор его тщательно изучают археологи.

Фото: Институт археологии РАН
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До сих пор предполагалось, что этот объект был создан одним из первых народов Европы - так называемой культурой колоколовидных кубков. Однако новое исследование доказывает, что курган намного старше.

Ученым удалось обнаружить останки 30 человек - 20 взрослых и десяти детей. Они были погребены на глубине всего 50 сантиметров. Покойных хоронили в разное время.

Так, наиболее древнее захоронение относится примерно к 3600 году до н.э., а наиболее молодое - к 1250 году до н.э. Почему один и тот же курган использовался для ритуальных целей на протяжении тысячелетий? Ответа на этот вопрос ученые пока не нашли.

"Это очень необычно, потому что это место не было каким-то важным, престижным, - говорит ведущий автор исследования Ханна Джеймс из Австралийского национального университета в Канберре. - Мы пока не знаем, что заставляло людей возвращаться сюда снова и снова".

Информации о погребенных людях пока тоже немного. Изотопный анализ зубов показал, что в их рационе не было морепродуктов. А один из погребенных был рожден в гораздо более холодном климате.

При раскопках также были найдены ритуальные предметы, в основном керамика, и кости животных.

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