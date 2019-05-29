Первый зарубежный рабочий визит Зеленский совершит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит рабочий визит в столицу Бельгии, чтобы посетить институты Европейского союза и НАТО. Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что у него запланированы встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими высокопоставленными европейскими и евроатлантическим политиками. С ними Зеленский обсудит ситуацию в Донбассе и реформы на Украине.

Это будет первый визит Зеленского за границу в качестве главы государства.

Ранее он совершил ряд поездок как кандидат в президенты, в частности, его принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Накануне последний заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия.