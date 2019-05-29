Состояние раненной топором саратовской школьницы стабилизировалось

Состояние пятиклассницы из города Вольска Саратовской области, которую 14-летний подросток ударил в школьном коридоре топором по голове, стабилизировалось. Об этом "РГ" сообщила представитель областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Накануне вечером девочку на самолете санавиации доставили в Саратов. Ее госпитализировали в детскую клиническую больницу, где есть все необходимое для лечения.

Как уточнили в региональном минздраве, вчера прошел консилиум врачей, где было принято решение о тактике лечения раненой школьницы. Сейчас она находится под динамическим наблюдением.

После перевода из больницы Вольска в областную клинику состояние ребенка стабилизировалось, но все еще оценивается медиками, как средней степени тяжести.