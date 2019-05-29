В Башкирии директор пойдет под суд после поножовщины в школе

Следователи Следственного управления СКР по Республике Башкортостан завершили расследование и передали в суд уголовное дело о халатности в отношении директора школы в Стерлитамаке, допустившей поножовщину.

По версии следствия, она знала, что ученик угрожал одноклассникам нападением, но ничего не предприняла.

Напомним, что инцидент произошел в апреле 2018 года. Мальчик пришел в школу с ножом и напал на одноклассников и учительницу. Затем разлил огнеопасную жидкость и поджег ее. В результате пострадали две одноклассницы, учительница и сам злоумышленник.

При этом, как сообщили в региональном следственном управлении СКР, выяснилось, что за несколько дней до инцидента директор школы узнала от коллеги, что ее ученик в социальной сети угрожает напасть на учащихся своей же школы. Ученик подтвердил директору, что отправил сообщение с угрозой одноклассникам. Однако женщина проигнорировала эту информацию и не стала сообщать об этом в полицию.

Кстати, позже стало известно, что подросток в момент нападения находился в состоянии временного психического расстройства. Учитывая это, следствие просило суд направить его на принудительное лечение.