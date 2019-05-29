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29.05.2019 21:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе заключен под стражу напавший на газету "Родина"

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставрополе заключен под стражу 72-летний мужчина, который напал на редакцию газеты "Родина". Об этом в среду сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Фото: iStock
Напавший на редакцию в Ставрополе был судим за разбойное нападение

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 27 мая. В редакцию газеты "Родина" пришел мужчина, который потребовал, чтобы главный редактор Николай Бондаренко опубликовал его статью.

Получив отказ, мужчина набросился на журналиста и ножом ранил того в лицо. Нападавшего удалось обезвредить до приезда полиции. Однако в борьбе пострадали еще три человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи уже допросили подозреваемого и провели с его участием проверку показаний на месте. Отмечается, что ранее мужчина был судим за разбойное нападение, а также наблюдался у психиатров и стоит на учете.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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