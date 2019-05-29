На Урале экс-следователя осудили на восемь лет за покушение на взятку

Центральный суд Челябинска огласил приговор бывшему старшему следователю отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Челябинской области Александру Козлову, обвиняемому в покушении на взятку в размере трех миллионов рублей. Деньги он должен был получить за прекращение уголовного преследования фигурантов дела о 45-миллионной взятке, которое расследовал в последние годы, сообщили в среду в судебной инстанции.

- За совершение коррупционного преступления Александру Козлову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила консультант Центрального суда Челябинска Анна Волощенко. - Дополнительного наказания в виде штрафа нет. В срок заключения зачтено пребывание под стражей во время следствия - около двух лет.

Гособвинение требовало для следователя 12 лет лишения свободы со штрафом в шесть миллионов. Однако суд отметил, что преступление не окончено, и денег следователю задержанные оперативниками УФСБ посредники так и не донесли. А стало быть, и рассчитывать размер штрафа не из чего. Однако все же признал наличие у Козлова корыстного умысла на получение взятки.

Сам следователь своей вины так и не признал и до последнего настаивал на оговоре со стороны задержанных посредников - двух челябинских адвокатов.

Интересно, что уголовное дело в отношении руководителей челябинской фирмы "ЛАНИТ- Урал" обвиняемых в даче 45-миллионной взятки заместителю директора Челябинского филиала ПАО "Ростелеком" Василию Прокопенко следователь действительно прекратил - "за активное содействие следствию". Якобы они помогли изобличить топ-менеджера Прокопенко, согласившегося за солидный "откат" допустить фирму к участию в реализации программы "Безопасный город".

Сам Василий Прокопенко, также заключивший досудебное соглашение ос следствием, в прошлом году был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Суд признал доказанным получение топ-менеджером двух взяток на сумму в восемь и 2,4 миллиона рублей. Досталось и фирме "ЛАНИТ-Урал". Суд по требованию прокуратуры оштрафовал ее как взяткодателя на 115 миллионов рублей. А теперь решил и судьбу следователя, расследовавшего это громкое дело.

Однако приговор не вступил в законную силу и однозначно будет обжалован защитой осужденного.