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29.05.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале экс-следователя осудили на восемь лет за покушение на взятку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Центральный суд Челябинска огласил приговор бывшему старшему следователю отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Челябинской области Александру Козлову, обвиняемому в покушении на взятку в размере трех миллионов рублей. Деньги он должен был получить за прекращение уголовного преследования фигурантов дела о 45-миллионной взятке, которое расследовал в последние годы, сообщили в среду в судебной инстанции.

- За совершение коррупционного преступления Александру Козлову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила консультант Центрального суда Челябинска Анна Волощенко. - Дополнительного наказания в виде штрафа нет. В срок заключения зачтено пребывание под стражей во время следствия - около двух лет.

Фото: Pixabay
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Гособвинение требовало для следователя 12 лет лишения свободы со штрафом в шесть миллионов. Однако суд отметил, что преступление не окончено, и денег следователю задержанные оперативниками УФСБ посредники так и не донесли. А стало быть, и рассчитывать размер штрафа не из чего. Однако все же признал наличие у Козлова корыстного умысла на получение взятки.

Сам следователь своей вины так и не признал и до последнего настаивал на оговоре со стороны задержанных посредников - двух челябинских адвокатов.

Интересно, что уголовное дело в отношении руководителей челябинской фирмы "ЛАНИТ- Урал" обвиняемых в даче 45-миллионной взятки заместителю директора Челябинского филиала ПАО "Ростелеком" Василию Прокопенко следователь действительно прекратил - "за активное содействие следствию". Якобы они помогли изобличить топ-менеджера Прокопенко, согласившегося за солидный "откат" допустить фирму к участию в реализации программы "Безопасный город".

Сам Василий Прокопенко, также заключивший досудебное соглашение ос следствием, в прошлом году был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Суд признал доказанным получение топ-менеджером двух взяток на сумму в восемь и 2,4 миллиона рублей. Досталось и фирме "ЛАНИТ-Урал". Суд по требованию прокуратуры оштрафовал ее как взяткодателя на 115 миллионов рублей. А теперь решил и судьбу следователя, расследовавшего это громкое дело.

Однако приговор не вступил в законную силу и однозначно будет обжалован защитой осужденного.

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