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29.05.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Самый дорогой кроссовер BMW будут выпускать в России

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW планирует организовать мелкоузловую сборку кроссовера X7 на калининградском "Автоторе", она должна начаться в июне. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами предприятия, пишет "Интерфакс".

Источник отметил, что предприятие было модернизировано, в частности конвейер финальной сборки, системы логистики и освещения. Также был проведён капитальный ремонт сборочных корпусов. Комплекс мероприятий нельзя связывать исключительно с началом CKD-сборки BMW X7: завод требовал модернизации в связи с планами по увеличению объёмов производства.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Представитель BMW информацию о постановке X7 на конвейер калининградского предприятия не подтвердил, отметив, что компания локализует производство ключевых для российского рынка моделей.

Напомним, ранее "Российская газета" сообщала, что BMW готовится подписать с правительством РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК), в рамках которого будет построен новый завод с выходом к морю.

BMW X7 - самый большой кроссовер марки, длина которого составляет 5 151 мм. Модель была представлена осенью 2018 года. В России X7 можно купить с бензиновым 340-сильным V6 объёмом 3.0 литра, цена - от 6 100 000 рублей.

Дешевле, от 5 930 000 рублей, обойдётся 249-сильная дизельная версия. "Заряженный" BMW X7 М50d мощностью 400 сил стоит от 7 620 000 рублей.

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