Водитель избежал большого штрафа благодаря "Святому Духу"

В Германии произошёл любопытный прецедент - водителю удалось избежать штрафа за превышение скорости. В полицейском департаменте отнеслись к случившемуся с юмором, о чём написали в своём официальном аккаунте Polizei NRW Viersen.

"Это ни что иное, как вмешательство небесных сил. Мы поняли знак Святого Духа и не станем раскручивать дело, - говорится в сообщении полиции. - Но при этом мы очень надеемся, что нарушитель тоже обратит внимание на этот "намёк сверху" и впредь не допустит превышения скорости. Водитель двигался по дороге со скоростью 54 км/ч, в то время как знаки ограничивают скорость на 30 км/ч.

Если бы камера смогла сфотографировать лицо водителя, то мы бы выписали штраф в размере 105 евро. Однако пернатый ангел-хранитель, осторожно расправивший крылья, помешал электронике сделать своё дело. На самом деле мы должны были выписать штраф и голубю, который летел слишком быстро, но понимаем, что он торопится к Пятидесятнице".

И если вы подумали, что немецкие полицейские шутят про штраф для голубя, то напоминаем, что в Германии за превышение скорости эту птицу уже штрафовали.