Александр Друзь извинился за скандал на "Кто хочет стать миллионером?"

Известный знаток, писатель, магистр интеллектуальной программы "Что? Где? Когда?" Александр Друзь извинился за скандал, возникший на почве конфликта магистра Друзя с главным редактором программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером.

Напомним: скандальная ситуация, в которых Друзь и Бер поочередно обвиняли друг друга в моральной нечистоплотности и попытках провернуть финансовую аферу на шоу, сложилась в феврале этого года.

На сайте Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" приведен протокол очередного заседания Правления МАК, где, среди прочего, рассматривалась ситуация со знатоками Бером и Друзем.

По результатам чего магистр Друзь принес свои извинения и выразил сожаление, что его действия "при участии в программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?".

Магистр Друзь извинился перед организацией, а также перед всеми людьми, которым его участие в телепередаче "причинило репутационный, моральный и любой другой вред".

При этом предложение Бера сместить магистра Друзя с поста вице-президента МАК Правление отклонило - магистр Друзь должность за собой сохранил.

В то же время принято решение ликвидировать комиссию по этике (10 голосов "за", 4 "против", 1 воздержался), которую возглавлял магистр Друзь, и передать часть ее функций дисциплинарной комиссии.

При этом Правление также выражает сожаление, что "действия Ильи Бера и Александра Друзя при подготовке и проведении телевизионной программы "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?".

Напомним. Друзь участвовал в скандальном выпуске шоу "Кто хочет стать миллионером?" вместе с коллегой Сидневым в ноябре 2018 года. И после того, как разросся скандал, и Друзя и Бера от программ отстранили.