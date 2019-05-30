Цена на новый Jaguar XE для России оказалась демократичнее прежней

Компания Jaguar объявила цены и комплектации на рестайлинговую версию седана XE, который уже можно заказать в России, но "живой" машины придётся подождать до осени. Британцы сделали модель дешевле предшественника.

Моторная гамма состоит из бензиновых двигателей мощностью 249 и 300 л.с. и 180-сильного дизеля. Модель доступна как с задним, так и с полным приводом. Коробка передач - безальтернативный 8-ступенчатый "автомат".

Несмотря на пересмотр комплектаций и как результат снижение цены, базовую комплектацию бедной не назовёшь: 18-дюймовые диски, кожаный салон, кресла с электрорегулировкой и подогревом, полностью светодиодная светотехника, камера заднего вида, датчики парковки, система удержания в рамках полосы, мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином. Все комплектации по умолчанию идут с пакетом холодного климата, в который входят обогрев лобового стекла, сидений, руля, дистанционно управляемый стояночный обогрев двигателя и салона.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Цена на обновленный Jaguar XE начинается от 2 844 000 рублей. За предшественника просили на 117 тысяч больше.

Тем не менее, такое стремление к демократичности вряд ли положительно повлияет на продажи седана - он по-прежнему проигрывает в прайсе ближайшим конкурентам: Mercedes-Benz C-Class (от 2 380 000 рублей), BMW 3 Series (от 2 580 000 рублей), Audi A4 (от 2 125 000 рублей) и Volvo S60, который буквально на днях получил рублёвый ценник.