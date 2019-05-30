Госдума рассмотрит проект о приостановлении ДРСМД 18 июня

Государственная дума рассмотрит проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в приоритетном порядке 18 июня. Совет Федерации в этом случае может рассмотреть закон 26 июня.

Поступивший в нижнюю палату законопроект рассмотрел Совет Госдумы.

Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании, было принято решение направить законопроект в рассылку до 10 июня.

Профильным будет комитет по международным делам, два комитета определены соисполнительными по этому закону - комитет по обороне, комитет по безопасности.

- Мы предложили рассмотреть этот законопроект в приоритетном порядке в первый день работы Госдумы 18 июня, - сказал Володин. Имеется в виду первое заседание после региональной недели, когда депутаты Госдумы проводят встречи с гражданами на избирательных округах.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы соответствующий проект. Как сообщил Володин, в соответствии с законопроектом, "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора". Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил он.

Принятие закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, говорится в документе.

Совет Федерации незамедлительно рассмотрит данный закон после его поступления из Госдумы, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев. Он уточнил, что это может может произойти 26 июня, если Госдума рассмотрит документ 18 июня.

Напомним, что договор был подписан 8 декабря 1987 года. 1 февраля 2019 года Вашингтон объявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике. Глава государства подчеркнул, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.