Южнокорейские СМИ сообщили подробности трагедии на Дунае

На затонувшем в столице Венгрии прогулочном катере были туристы из Южной Кореи. Из 33 находившихся на борту пассажиров 7 удалось спасти, гибель еще 7 уже подтверждена, 19 человек числятся пропавшими без вести. Эти и другие подробности сообщили южнокорейские СМИ, которые очень подробно освещают трагический инцидент.

По информации изданий, на Дунае, недалеко от здания парламента Будапешта, столкнулись прогулочный катер и круизный лайнер. В результате катер начал быстро тонуть.

Уже подтверждено, что на борту были туристы из Южной Кореи - 32 отдыхавших и один гид. Возраст самого старшего туриста - 71 год, самому младшему - 6 лет, но в основном это были люди в возрасте от 40 до 60 лет. Экипаж катера состоял из двух человек. В настоящий момент на Дунае ведутся поисково-спасательные работы.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание помощников и министров и дал указание мобилизовать все силы и средства, которые могут потребоваться для спасения граждан РК. В связи с инцидентом в МИД страны создан координационный центр, который возглавила министр Кан Ген Хва.

В Венгрию направлены шесть сотрудников, которые займутся работой на месте. В связи с трагедией Мун Чжэ Ин отменил праздничный ужин, который должен был состояться вместе с получившими повышение чиновниками.