"Любовь… это маленькая бритая обезьянка, мытая и надушенная с головы до ног, всегда готовая к новым играм. Что-то круглое, твердое, крепкое, удивительно узкое, приятное и сочное". Вы только что прочитали цитату из фильма Лу Жене "Куриоса". Какова метафора, а?

Сюжет фильма, правда, не столь экстравагантен. Конец XIX века, Франция. Пьер Луис, поэт, писатель и фотограф, влюблен в поэтессу и писательницу Мари де Эредиа, но та выходит замуж за его друга, тоже, не поверите, поэта и писателя, Анри де Ренье. Анри - гордый носитель массивных разлапистых усов, но в половых вопросах исключительно консервативен. Тогда как Пьер, имеющий усы маленькие, слабенькие, тонкие, слывет в этой сфере отважным экспериментатором, непрестанно раздвигающим границы познания и морали.

Мари - барышня статная, точеных стройных форм. Вопреки обремененности узами брака она заводит привычку заглядывать к Пьеру, чтобы тот ее голую пофотографировал. Девушкам, очевидно, всегда нравилось, когда их фотографируют - поэтому у нас теперь есть Instagram и поэтому обладатели "зеркалок" только и носятся по фотосессиям. Но обычно фотосессиями все дело и ограничивается, а у Мари и Пьера совсем не ограничивается. Так образуется меж указанными персонами банальный любовный треугольник. От которого, впрочем, отпочковываются по ходу действия еще два. Но менее банальной вся эта санта-барбара не становится.

Все центральные действующие лица - реальные, и фильм основан на их переписке. Определенного характера. В смысле не политику же они там обсуждали, не футбол и не последний альбом Rammstein. В такого рода письмах, как правило, пишут другое: "Приходи ко мне на чай, я уже раздетая", - как-то так. Со скидкой на то, что участники переписки - личности творческие, известные французские литераторы. То есть как-то так, но высоким штилем. Ну и фотографии реальные тоже в ход пошли. Эротические снимки, стилизованные под оригиналы тех лет, очень удачно встроены в визуальный ряд. Оригиналы, кстати, в титрах показывают.

Для пущей аутентичности Лу Жене, помимо воссоздания интерьеров, пошива соответствующих эпохе платьев и так далее, отказалась от использования искусственного света. По крайней мере, есть все основания так думать. Видите ли, подавляющее число сцен происходит в тех местах и при тех обстоятельствах, где (и когда) яркая освещенность считается неуместной.

Из-за этого создается эффект Битвы при Винтерфелле: чтобы что-нибудь как следует рассмотреть, приходится напрягать зрение. Иначе местами фильм покажется темным густым туманом, в котором мелькают какие-то силуэты и из которого доносятся стоны, всхлипы и слова "жетэм", "лямур", "женеманжпасисжур". А если все же напрячься, то увидите вы, скорее всего, волосатый женский лобок. Потому что очень часто показывают волосатый женский лобок крупным планом.

Из неоспоримых достоинств ленты - саундтрек: лирические мелодии, исполненные на классических инструментах, неожиданно приятно освежаются модными синтезаторами и электронными битами. Это заслуга композитора Арно Реботини, фронтмэна электроклэш-группы Black Strobe и бывшего дэт-металиста (конечно, было бы гораздо логичнее, если б он был ню-металистом).

В остальном "Куриоса" - вещь сугубо женская. При этом объективно небесталанная и изящно уворачивающаяся от соблазна занырнуть в феминистскую повестку - о том, что Мари приходится творить под мужским псевдонимом, упоминается вскользь и в самом конце. То есть экземпляр довольно редкий: без претензий, но красивый, чувственный и не пошлый - хотя и затрагивает тему легких перверсий. Конечно же, "Куриоса" содержит кобылью дозу эстрогена, но его легко вывести из организма просмотром того же "Джона Уика 3".

3.5