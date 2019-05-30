Матвиенко: Совфед поддержит закон о приостановлении ДРСМД

Российские сенаторы поддержат закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), иначе Россия может оказаться в неравных с США условиях с точки зрения разработки вооружений в интересах национальной безопасности, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя внесение в Госдуму соответствующего проекта президентом РФ.

После объявления США намерения выйти из ДРСМД Россия неоднократно высказывала свою озабоченность по поводу последствий такого шага для международной безопасности, напомнила сенатор. Кроме того, Москва предлагала обсудить ситуацию и начать взаимный мониторинг выполнения требований ДРСМД.

"Но это не было нужно нашим партнерам, они приняли решение в одностороннем прядке выйти (из договора), и нам не удалось убедить их, несмотря на неоднократные попытки это сделать", - отметила Матвиенко.

Решение российской стороны приостановить участие в ДРСМД она считает "оправданным в данной ситуации", ведь в противном случае Россия и США оказались бы в неравных условиях. "Это дает нам право заниматься разработкой таких вооружений, которые будут соответствовать национальным интересам России и интересам национальной безопасности. С тем чтобы не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении", - заявила спикер Совфеда.

"Совет Федерации после Государственной думы, безусловно, поддержит это решение", - продолжила глава Совфеда. Она подчеркнула, что приостановка действия ДРСМД это "не наш выбор, но мы вынуждены таким образом реагировать в тех условиях, в которые нас поставили".

"Я не сомневаюсь, что члены Совета Федерации поддержат принятие этого законопроекта, и откладывать это не стоит", - заключила спикер верхней палаты парламента.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты могут рассмотреть законопроект 18 июня. Ближайшее после этой даты пленарное заседание Совфеда назначено на 26 июня.