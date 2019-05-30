На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей

Как следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту поправок, предлагается увеличить финансирование госпрограммы "Социальная поддержка граждан" на 4,765 миллиарда рублей - до 1,38 триллиона рублей.
В частности, будут увеличены бюджетные ассигнования на софинансирование из федерального бюджета региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4,3 миллиарда рублей.
Также предлагается увеличить выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, в том числе на летний оздоровительный отдых. На эти цели могут дополнительно направить 362 миллиона рублей. Могут быть увеличены расходы и на другие статьи.