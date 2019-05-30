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30.05.2019 18:18
Рубрика: Общество

Находка в Шотландии подтвердила правоту Тацита

Текст: Денис Передельский
Фото: GUARD Archaeology Ltd Фото: GUARD Archaeology Ltd
Фото: GUARD Archaeology Ltd

Археологи из исследовательского проекта GUARD при обследовании участка, выделенного под строительство академии, обнаружили ранее неизвестный римский походный лагерь. Он был построен во время завоевания Шотландии.

Об открытии рассказывает Archaeology News Network. Сообщается, что ученые нашли новые доказательства римского завоевания Шотландии. По их мнению, таковым является походный военный лагерь.

Фото: pixabay.com
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При раскопках не было найдено римских артефактов, а только фрагменты гораздо более древней керамики эпохи неолита и браслет железного века.

Однако исследователи уверены, что нашли именно римский лагерь. Их внимание привлекли 26 углублений, расположенных двумя параллельными рядами на расстоянии 30 метров друг от друга.

"Это явно римские сооружения, - говорит соавтор исследования Ирая Арабаолаза, руководившая раскопками. - Расположение и однородность этих ям говорит об организованной планировке. Обожженные стенки свидетельствуют о том, что все они использовались для выпечки хлеба".

Идентифицировать печи помогли и найденные каменные плиты, а также богатая древесным углем почва. Установлено, что на месте ям располагались римские глиняные купольные печи.

Радиоуглеродное датирование показало, что лагерь был построен во второй половине I века - между 77-86 и 90 годами нашей эры.

Согласно трудам Тацита, завоевание Шотландии римским полководцем Агриколой происходило с 79 до 88 года нашей эры. Исследователи считают, что их находка подтверждает правоту древнеримского историка.

Тацит писал, что в своей пятой кампании Агрикола с частыми и успешными сражениями пересек несколько стран, до того времени неизвестных, и разместил свои войска в той части Британии, которая находится напротив Ирландии.

До сих пор единственными археологическими доказательствами римского вторжения в Шотландию были две римские дороги, найденные ранее.

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