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30.05.2019 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

Текст: Денис Передельский

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Напомним, что происшествие произошло 30 мая перед торговым центром по улице Терешковой. Внезапный мощный порыв ветра с легкостью поднял надувной батут в воздух.

Фото: Пресс-служба МЧС по Крыму
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Этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Ролик опубликовали следователи. Видно, что ветер мгновенно подхватывает батут, который безуспешно пытаются удержать сразу несколько человек, находившихся рядом.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в момент происшествия внутри батута находилось пятеро детей в возрасте от двух до семи лет. Они  получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

"Органами прокуратуры республики по факту травмирования детей проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка законности действий юридического лица, эксплуатировавшего аттракцион, и соответствующих органов контроля", - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, Следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК Бурятии уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. По предварительным данным, услуга не отвечала требованиям безопасности - батут удерживали на веревках всего несколько опор. Порыв ветра оборвал веревки.

"На месте происшествия находились шесть опор, выполненных из автомобильных покрышек и бетона, но лишь на трех были обнаружены фрагменты веревок, которыми крепилась надувная конструкция, - сообщили в республиканском СУ СК. - С остальными опорами, по предварительным данным, батут соединен не был".

Впрочем, следствию еще предстоит изучить изъятую техническую документацию. Только после этого будет сделан вывод о том, нарушались ли правила эксплуатации батута. При необходимости будет проведена техническая экспертиза.

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