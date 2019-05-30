Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей

Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью. В отношении старших детей ее лишили родительских прав, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Изначально семья жила в Приморском районе и числилась как неблагополучная. Тогда женщина ночевала у своей старшей сестры. В той же квартире проживали и трое ее старших детей. Молодой матери пытались помочь социальные службы, но безрезультатно.

В итоге в 2018-м году у женщины забрали детей, мать не препятствовала этому и сама подписала соглашение о том, чтобы они временно пожили в доме ребенка. Забирать она их не стала. Более того, женщина ушла от сестры и стала жить с мужчиной, который стал отцом ее четвертого ребенка.

Пара сняла дом в Красносельском районе. 21 мая женщина и ее гражданский муж ушли по своим делам и оставили дочь одну. В региональном СК полагают, что супруги имели умысел на убийство ребенка. Девочку спасло то, что ее крики услышал владелец дома, он вызвал ребенку "скорую". Сейчас женщину и ее сожителя задержали, в ближайшее время им планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

В аппарате уполномоченного в свою очередь отмечают, что сама мать, ставшая подозреваемой в столь ужасном преступлении, не видела, как живут нормальные семьи. Она сама росла в многодетной семье, у нее девять братьев и сестер. Но родители не обеспечивали им надлежащий уход и в 12 лет она сама едва не попала в дом ребенка.

С девочкой же, которую мать оставила одну, все в порядке. Сейчас она проходит комплексное обследование в больнице. Также ей наконец оформили свидетельство о рождении, выяснилось, что других документов, кроме справки из роддома, у малышки нет.